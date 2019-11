“Chi non ha votato atto su Ghelas ha messo a rischio vita lavoratori”, Ugl: “Ora incontro su futuro”

Gela. “Quei consiglieri che hanno lasciato l’aula prima del voto finale sulla proroga del contratto di servizio della Ghelas o, addirittura, che non si sono neanche presentati, hanno messo a rischio la vita di settantatré lavoratori. E’ un brutto segnale”. Il responsabile provinciale del terziario di Ugl Gianmatteo D’Arma, nonostante il sì finale alla proroga, critica apertamente i “giochi politici” che si sono addensati intorno a questa vicenda. “Sia il sindaco Lucio Greco che i consiglieri rimasti in aula vanno elogiati – aggiunge il sindacalista – hanno certamente dimostrato senso di responsabilità. In ogni caso, riteniamo che non ci siano ancora interlocutori validi in questa vertenza. Chiediamo subito un incontro con il sindaco e con il nuovo amministratore della società. Vogliamo chiarezza”.