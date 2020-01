“Chi percepisce reddito di cittadinanza può lavorare per il Comune”, Trainito: “Città sarà più vivibile”

Gela. La proposta è sul tavolo già da qualche tempo e ad avanzarla, adesso, è il consigliere comunale Rosario Trainito, presidente della quinta commissione consiliare. “Chi percepisce il reddito di cittadinanza – dice – può lavorare per il Comune, così da svolgere attività che apportino un contributo all’intera comunità, rendendo la città più vivibile”. La prossima settimana, a Catania, è in programma un incontro, a carattere regionale, nel corso del quale verranno illustrate tutte le soluzioni a disposizione degli enti comunali, nella prospettiva di impiegare i percettori del reddito di cittadinanza. “Verranno forniti tutti i chiarimenti del caso su come procedere con i progetti di pubblica utilità, quelli destinati ai percettori del reddito di cittadinanza – spiega ancora il consigliere – i funzionari del ministero insieme a personale della Regione prospetteranno il dettaglio della nuova misura. Un recente decreto del Ministero del lavoro impone ai beneficiari del sussidio di offrire la loro disponibilità alla partecipazione a progetti utili alla collettività. In estrema e rude sintesi, li obbliga a lavorare per la comunità locale. La mancata partecipazione da parte di uno dei componenti del nucleo familiare comporta la perdita del reddito di cittadinanza”. Non è prevista una retribuzione né i percettori del reddito di cittadinanza potranno essere destinati a cantieri pubblici o a funzioni, in sostituzione di personale comunale. Però, sono diversi i contesti dove potrebbero trovare collocazione, così da garantire servizi alla città. Dall’ambito culturale a quello sociale, passando per ambiente, attività artistiche, formazione e tutela dei beni comuni, ci sono diverse soluzioni.