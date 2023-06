“Chi vota il rendiconto lo fa per la città”, Greco: “Mia eventuale ricandidatura non sia un alibi”

Il sindaco sembra rivolgersi anzitutto al centrodestra della sfiducia, che a sua volta non condivide affatto le scelte dei “responsabili”, in questo frangente capaci di assicurare il sì ad atti strategici. L’ha più volte preannunciato e ancora una volta il sindaco spiega che intende mettere le cose in chiaro, non appena si sarà chiuso il cerchio degli atti finanziari e dei correttivi. “Non vuole suonare come una minaccia ma si sappia che non appena terminata questa fase, che mi ha impegnato totalmente assieme a tutta la maggioranza e a tutti gli uffici – aggiunge – si passerà a prendere posizione su quei fatti che dovrebbero occupare le prime pagine di tutti i giornali. Certi deputati e certi ex deputati dovranno prima o poi dare conto dei loro comportamenti e prendere posizione riguardo a fatti inquietanti. Solo chi fa finta di non sapere leggere la realtà della nostra città può continuare a comportarsi in modo così maldestro”. Greco in più sedi ha segnalato vicende ritenute anomale e lo fece anche sentiti dalla Commissione nazionale antimafia. Al contempo, sembra certo che sia in atto un tentativo volto ad impedire un’eventuale ricandidatura, che non pare avere alcun benestare del centrodestra, area di riferimento dell’avvocato. “Io la realtà credo di saperla leggere e di sicuro non farò sconti a nessuno in tutte le sedi e indipendentemente dalla mia eventuale candidatura – conclude – che non può e non deve rappresentare, per nessuno, né un alibi né una forma di ricatto”.