Chiavi forse per scasso, gelesi denunciati: fermati tra Piazza Armerina e Barrafranca

Enna. In ventiquattro ore, tra l’8 e il 9 marzo, sono stati individuati e fermati due volte dai carabinieri di Piazza Armerina e Barrafranca. Tre gelesi, di 40, 38 e 29 anni, sono stati denunciati a piede libero. Nella notte dell’8 marzo, la loro vettura è stata fermata nel territorio al confine tra Piazza Armerina e Barrafranca. Hanno tentato di liberarsi di uno zaino, gettandolo in strada. I militari l’hanno recuperato e all’interno c’erano almeno trecento chiavi per serrature. I carabinieri non escludono che i tre fossero arrivati nell’ennese, violando il coprifuoco, per dei furti.