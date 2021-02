Chiesti atti per accelerare sul bilancio 2021, nota Giordano: assessore in commissione

Gela. Il bilancio di previsione 2021 ben prima della fine dell’anno, come ormai invece è consuetudine da tempo. L’impegno l’ha assunto l’assessore Danilo Giordano, sentito dalla commissione consiliare bilancio. L’esponente della giunta Greco aveva già preannunciato l’intenzione di accelerare, già dopo l’approvazione del preventivo 2020, arrivata a cavallo della fine dello scorso anno. L’assessore in quota Udc, questa volta, vorrebbe avere in mano un bilancio da presentare all’assise civica decisamente in anticipo, anche per evitare che come spesso capitato il documento finanziario si trasformi in un semplice consuntivo. E’ stata inoltrata una nota urgente a tutti i settori dell’ente e l’assessore chiede la trasmissione dei necessari atti, che serviranno al dirigente Alberto Depetro e ai tecnici del settore per impostare l’ossatura di un bilancio, sulla carta destinato a tracciare gli equilibri dell’ente, anche in una prospettiva post-pandemia. L’assessore ha avuto un confronto con il presidente Valeria Caci e con gli altri componenti della commissione (della maggioranza ne fanno parte il vice Romina Morselli, Salvatore Incardona e Pierpaolo Grisanti). Tra i punti ancora molto delicati c’è quello dei debiti fuori bilancio, privi di copertura. Anche in questo senso, gli uffici tecnici del municipio attendono tutti i dati che devono affluire dai settori, così da definire le coperture necessarie.