Chimera a Ecomondo per il rispetto dell’ambiente

Gela. Ricerca e sviluppo, rispetto del territorio e collaborazione sinergica dal respiro nazionale ed interazionale. Su questi principi l’imprenditore dell’azienda Chimera, Filippo Chimera, intende porre le basi per il futuro della propria azienda, predisposta ad accogliere sempre nuove collaborazioni volte ad una crescita proficua sul territorio locale e non solo. La 24esima edizione della fiera “Ecomondo” organizzata a Rimini, è stata l’occasione che Filippo Chimera ha scelto di sfruttare per proporre alle altre aziende nazionali ed internazionali impegnate ad investire nel settore ambientale, un progetto ideato e realizzato in collaborazione con Giuseppe Cavaleri, studente di ingegneria informatica al Politecnico di Torino. Una vera e propria piattaforma di recupero dei rifiuti in grado di instaurare una fitta rete di collegamenti tra utenti e centri di smaltimento, nonché di ottimizzare i trasporti e ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera. Privati, aziende, attività produttive ed amministrazioni potranno, quindi, effettuare una ricerca capillare sul territorio dei centri di smaltimento più vicini e specifici per quel determinato rifiuto da smaltire.