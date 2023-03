“Chimera”, per Dda ventiquattro condanne: “Ergastolo Sanfilippo e Medicea, quindici anni Brancato”

Dodici anni di detenzione sono stati chiesti per Ludovico Bonifacio, difeso dal legale Gaetano Lisi. Otto anni e otto mesi a Girolamo Bonanno, difeso dagli avvocati Matteo Villa e Luca Cianferoni. Undici anni e otto mesi per Massimiliano Cammarata, difeso dal legale Attilio Villa. Dodici anni e quattro mesi per Silvia Catania, rappresentata dall’avvocato Gaetano Giunta. Dodici anni a Paolo Di Mattia, con il legale Giuseppe Piazza. Dodici anni, a sua volta, per la posizione di Salvatore Di Mattia, assistito dagli avvocati Giuliano Dominici e Giuseppe Piazza. Tredici anni e quattro mesi a Gianfilippo Fontana, con gli avvocati Gaetano Giunta e Walter De Agostino. Tredici anni e quattro mesi anche per Marco Gesualdo, con l’avvocato Antonino Ficarra. Tre anni e sei mesi a Salvatore Giarratana, difeso dall’avvocato Agata Maira. Undici anni e otto mesi a Luca Guerra, con l’avvocato Elisabetta Gatto. Sei anni e otto mesi a Valentina Guerra, rappresentata dall’avvocato Stefano Gerunda. Due anni e otto mesi a Rocco Marano, difeso dall’avvocato Antonino Ficarra. Sei anni e otto mesi a Grazia Minischetti, con gli avvocati Raffaele Minieri e Stefano Gerunda. Otto anni a Giuseppe Morgana, difeso dal legale Vincenzo Vitello. Dodici anni per Melina Paternò, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Piazza. Tre anni e quattro mesi di detenzione per Gianpaolo Ragusa, difeso dall’avvocato Agata Maira. Due anni per Maria Sanfilippo, sempre difesa dal legale Agata Maira. Vent’anni per Paolo Sanfilippo, con i legali Carmelo Terranova e Giovanni Cannizzaro, considerato tra i vertici del gruppo di mafia. Sei anni e otto mesi per Salvatore Adamo Sanfilippo, difeso dall’avvocato Vincenzo Vitello. Sei anni e otto mesi a Salvatore Strazzanti, con l’avvocato Gaetano Giunta. Quattro anni e otto mesi, infine, nei confronti di Filippo Verga, rappresentato dall’avvocato Agata Maira. Gli inquirenti hanno seguito i presunti affari del clan Sanfilippo fino in Lombardia, dove avrebbe messo radici. Nel corso delle prossime udienze sarà il turno di tutti i difensori, che esporranno le loro conclusioni. Per i pm della Dda, il quadro investigativo è da confermare in toto.