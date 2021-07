Chirurgo plastico per la Breast Unit, Giudice: “Altro risultato importante”

Gela. La Breast Unit avrà un chirurgo plastico per la ricostruzione della mammella. L’atto di nomina è stato pubblicato e secondo il sindacalista della Cgil Ignazio Giudice si tratta di un ulteriore passo, importante. “Quella è una fase fondamentale per le donne che ogni giorno si sottopongono all’intervento chirurgico per eliminare il tumore maligno. La normalità è a portata di mano, bisogna crederci. Il dialogo costruttivo con le Asp siciliane prosegue – dice – per ottenere tanti altri atti aziendali a favore della qualità della sanità pubblica. Ora, si rafforzi la diagnostica così da smettere di viaggiare. I fatti da vivere sono sempre meglio delle parole, le nostre denunce e le proposte hanno trovato un riscontro positivo e la direzione strategica ha deliberato una nuova assunzione”.