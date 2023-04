Chiuso bilancio Ghelas, incontri tra manager e amministrazione: “Obiettivo è nuovo contratto”

Gela. In settimana, nonostante il fronte principale rimanga sempre quello degli atti finanziari, ci sono stati diversi incontri a Palazzo di Città anche per definire i prossimi passi da muovere rispetto all’in house Ghelas. Le tensioni per gli stipendi sono passate e l’ente comunale ha sbloccato tutti i pagamenti dovuti alla municipalizzata. Ora, ci sono tutte le coperture necessarie. È inevitabile che le incertezze finanziarie del Comune si estendano anche ai rapporti con la multiservizi, guidata dall’ingegnere Pietro Inferrera. Il manager e il sindaco Lucio Greco hanno avuto modo, negli ultimi giorni, di approfondire il tema. Diversi consiglieri comunali vorrebbero capire se Ghelas sia effettivamente esente dalle turbolenze in atto. Il segretario generale Carolina Ferro, in questo frangente, vuole evitare allarmismi. A breve, Inferrera porterà in assemblea il bilancio. “Lo chiudiamo e lo facciamo bene”, precisa. La società, con gli ultimi pagamenti dei servizi autorizzati da Palazzo di Città, ha liquidità per anche per il prosieguo. Il vero punto interrogativo è la sfiducia. Se la mozione dovesse essere approvata, Inferrera si troverebbe a rapportarsi non più con la politica ma con un commissario. L’ingegnere vuole comunque arrivare al nuovo contratto. Considera questa tappa fondamentale per il suo incarico. “Non mi sono state indicate criticità – dice inoltre – stiamo andando avanti con gli interventi sul verde già programmati. Il mio incarico prevede di arrivare al nuovo contratto e a questo voglio lavorare. Poi, se la politica dovesse assumere decisioni ne prenderò atto. So che ci sarà una campagna elettorale ma non sono coinvolto. Sicuramente, voglio arrivare al nuovo contratto dell’azienda e mi è stato detto che posso iniziare a lavorare in questa direzione”.