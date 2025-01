Il 2024 si è chiuso con Gioele Palmieri, Santiago è il primo nato

Gela. Il 2024 si è chiuso con Gioele Palmieri. Più di tre chili, è lui l’ultimo nato in città. Una gioia immensa per i genitori, la mamma Desire’ Licata e il padre Ivan Palmieri. Per loro è il primo figlio. Gioele è nato poco dopo le 19, al “Vittorio Emanuele”. Un parto naturale che non ha creato nessun problema, con l’attività dell’equipe del punto nascite. Mamma e papà erano emozionati per l’arrivo.

In tarda mattina, con un parto cesareo, è nato il primo bimbo del 2025. Si tratta di Santiago, pesa oltre 4 chilogrammi ed è nato poco dopo mezzogiorno.