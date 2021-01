Ci sarà un campo di atletica in città, pista finanziata da Eni: raggiunta intesa con Fidal

Gela. Sarà Eni a finanziare la realizzazione della prima pista di atletica, in città. Un campo tutto dedicato ai giovani, che in tanti e con grandi risultati calcano i palcoscenici sportivi siciliani e nazionali. L’intesa è stata raggiunta questa mattina, durante una riunione in municipio. C’erano il sindaco Lucio Greco, il presidente di raffineria Francesco Franchi, il commissario straordinario della Fidal Sicilia Vincenzo Parrinnello, il subcommissario Paolo Gozzo, Alessandro Giambra della Fidal provinciale e Massimo Bianca della “Young runner”. I giovani podisti della società di Bianca sono quotidianamente costretti ad allenarsi per strada, riuscendo a sbaragliare il campo degli avversari, quando si presentano alle massime competizioni. Adesso, però, potranno avere una vera pista.