“Ci sono ancora le risorse per il Museo del mare?”, Casciana: “La nave va comunque esposta”

Casciana fa chiaramente intendere che non si possono attendere i tempi lunghi del Museo del mare, sempre che possa veramente vedere la luce. “Il problema della ricomposizione della nave arcaica rimane aleatorio. Concordando sul fatto che la nave non è un puzzle, nel senso che purtroppo non godiamo ancora di un’ipotesi ricostruttiva, in realtà la situazione attuale è davvero da puzzle – aggiunge – per fortuna, oggi non si devono necessariamente maneggiare i pezzi a mano per farli combaciare, cosa che si è fatta per secoli prima dell’ausilio della tomografia e del laser scanner, ma si può procedere sulla base di un’adeguata documentazione grafica e di un completo rilievo in 3D all’elaborazione virtuale di un’ipotesi ricostruttiva del relitto. Questo è l’unico strumento utile alla definizione di una prima ipotesi ricostruttiva che dovrà in ogni caso essere sottoposta alla valutazione degli esperti che operano a Francoforte o ad Amburgo e che da decenni si occupano di ipotesi ricostruttive di relitti antichi e che hanno ricostruito quelli più noti”. Per il consigliere, così come ha fatto intendere l’amministrazione comunale, il Museo del mare è più che un vantaggio per la città, ma non va di pari passo con l’esposizione della nave. “Questa amministrazione non si opporrà di certo alla realizzazione del museo, tuttavia la rifunzionalizzazione del monastero e il Museo della Nave non sono assolutamente vincolati né godono del principio di reciprocità attuativa – conclude – se vi saranno le condizioni per realizzare il museo, l’amministrazione non si opporrà. Però, il monastero va ripreso e rifunzionalizzato, offrendo in poco tempo impiego di manodopera locale e posti di lavoro ai cittadini locali. Se da un lato l’amministrazione non può che dichiararsi del tutto favorevole ad accogliere con rinnovato auspicio la costruzione del Museo dei Relitti Greci, d’altra parte occorre comprendere se esistono realmente le risorse”.