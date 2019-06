CIAK A ROMA NUOVO FILM LUCA E PAOLO, TORNA CAROL ALT

ROMA (ITALPRESS) – Iniziano oggi a Roma le riprese della commedia on the road “Un figlio di nome Erasmus”, diretta da Alberto Ferrari (Tra due donne, La terza stella). Del cast fanno parte Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti nei panni di quattro quarantenni che, a distanza di 20 anni dall’Erasmus fatto a Lisbona, si ritrovano in Portogallo per affrontare un viaggio avventuroso ed emozionante e per scoprire un segreto che potrebbe cambiare la vita a uno di loro. Il film segna anche il ritorno di Carol Alt sul grande schermo.

Le riprese saranno effettuate tra il Lazio e il Portogallo e il film, oltre ad essere prodotto, sarà anche distribuito da Eagle Pictures.

