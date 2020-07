“Ciccio ha diritto al mare”, mancano spiagge attrezzate: “Chi può ci aiuti”

Gela. Arrivare in spiaggia, a Manfria, è praticamente impossibile. Il piccolo Francesco Cavaliere non può entrare in acqua, come fanno tanti suoi spensierati coetanei. Mancano spiagge attrezzate per bambini come Ciccio, che devono affrontare la vita in maniera molto più coraggiosa di altri. Il padre Cristian ha voluto lanciare un monito pubblico e si è rivolto a Giacomo Giurato, che da anni è sensibile a temi come questo. Senza le braccia dei familiari, tutto diventa impossibile per Ciccio e anche la spiaggia diventa un muro invalicabile. “Oggi, non stiamo chiedendo di attrezzare l’accesso di via Saponara, a Manfria, dove vive la famiglia del piccolo Ciccio, con una passerella motorizzata – spiega Giurato – ma solamente un accesso a mare che consenta a Ciccio di realizzare il suo desiderio di “normalità”. L’appello è rivolto agli imprenditori e a coloro che possano concretizzare questo piccolo sogno che per un bambino disabile è grande quanto tutto l’universo”.