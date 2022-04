Ciclismo, Antonino Cirignotta vince tra i debuttanti e trascina sul podio il Velo Club

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Luigi Ciaramella per avere piazzato l’asd Velo Club al terzo posto. “Il Velo Club Gela è sceso in campo per la prima volta quest’anno con 6 atleti – spiega Ciaramella – conquistando un onorevole 3° posto tra le società. Non posso fare altro che complimentarmi con i nostri atleti che si sono cimentati in una gara durissima a Ragusa insieme ai migliori ciclisti siciliani”.