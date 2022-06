Ciclismo, convocazione ai campionati italiani per Salvatore Caruso

Gela. Il giovane ciclista gelese Salvatore Caruso è stato convocato ai campionati italiani che si svolgeranno a Boario Terme. È stato un annata positiva per Salvatore, che nelle gare ha ottenuto tanti primi e secondi posti, per poi essere scelto per rappresentare la Sicilia a Mocaiana. In quest’ultima, Salvatore si è piazzato all’ottavo posto, in una gara da 60 corridori.