Ciclisti del “Veloclub” tra le strade di Caltagirone, due podi e tanti piazzamenti

Caltagirone. Continua il tour dei ciclisti gelesi per la Sicilia. Si è tenuta oggi, a Caltagirone, la quinta edizione del Trofeo BiKalat. Gara imprevedibile che ha visto gli atleti del Veloclub tra i protagonisti assoluti. Complessivamente, i corridori del Veloclub hanno ottenuto due podi, con il giovanissimo Antonino Cirignotta e con il veterano Gaetano Bachioni, e diversi piazzamenti con Adriano Ventura, Gerotti e Pellegrino. Una caduta, purtroppo, mentre lottava per le posizioni di testa, ha bloccato il sogno di vittoria di Orazio Cirignotta, mentre Iozza e Cristian Ventura, in gara sempre nelle posizioni di testa, hanno avuto problemi tecnici e hanno dovuto alzare bandiera bianca in anticipo. Gara sfortunata, dunque, ma non per questo avara di soddisfazioni per il gruppo gelese.