Ciclo acque reflue, interesse dei privati per realizzare progetti

Gela. Il ciclo delle acque reflue è uno dei punti fermi dell’amministrazione comunale, spinto principalmente dai dem, che ci lavorano fin dal momento dell’insediamento. Lo scorso anno, si sono tenuti tavoli in Regione e a livello comunale, coinvolgendo direttamente il management di Eni. L’assessore Fava, spesso collaborando direttamente con il suo predecessore Arancio e con l’altro componente di giunta Franzone, ha a più riprese cercato di mettere sul tavolo interventi concreti, che possano essere una valvola di sfogo pure per un comparto agricolo in sofferenza e privo di un’adeguata copertura dalle dighe. Con il passare dei mesi, la burocrazia, a partire da quella regionale, ha fatto intendere che l’iter può diventare molto lungo e complesso. C’è, sul tema, un interessamento dei privati. Ci sarebbero state verifiche per valutare la possibilità di una manifestazione di interesse, proprio per progetti che ruotano intorno al ciclo delle acque reflue.