Ciclo rifiuti, Di Paola a governo regionale: “Quali soluzioni? A Timpazzo senza vasca sarà emergenza”

Gela. “Deve essere il governo regionale a trovare delle soluzioni. Noi, le proposte anche sull’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti le abbiamo fatte”. Il ciclo locale, nonostante un’impiantistica comunque completa, secondo il deputato all’Ars Nuccio Di Paola potrebbe incepparsi se non arriveranno soluzioni di rapida attuazione. Mentre l’appalto per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è andato deserto per tre volte, almeno rispetto al lotto di Gela, a Timpazzo senza la nuova vasca si rischia di andare incontro ad un rapido esaurimento. “Vorrei capire quali soluzioni intende mettere in campo il governo regionale – dice il deputato regionale grillino – senza la nuova vasca, ci saranno ancora problemi e il Tmb non potrà assicurare i vantaggi previsti. Ci sono evidenti difficoltà nella gestione della frazione organica e più volte abbiamo sostenuto che il nuovo Tmb vada usato anche per la fase del compostaggio”. Il deputato si rivolge direttamente al governo Musumeci. “Siamo opposizione e possiamo dare indicazioni – aggiunge – mai poi tocca al governo prendere le decisioni”. Nelle scorse settimane, l’audizione in commissione chiesta da Di Paola è stata disertata dal governo regionale e l’amministrazione comunale sta comunque cercando di individuare ipotesi praticabili.