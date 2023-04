Ciclo rifiuti, Impianti Srr approva il piano di prevenzione della corruzione

Picone, nell’atto di approvazione, precisa che Impanti Srr si è già dotata di un team compliance, un vero comitato interno di controllo composto dall’organismo di vigilanza, dal responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, dal data protection officer e dai consulenti della qualità, “con il precipuo scopo di riunirsi periodicamente per il costante monitoraggio dei rischi aziendali e l’efficace attuazione delle procedure aziendali”. Il piano triennale di prevenzione della corruzione, oltre a costituire un necessario adempimento normativo, in una struttura societaria che gestisce quasi per intero il ciclo dei rifiuti in tutti i Comuni dell’ambito è un argine in più in un settore da sempre molto delicato e spesso al centro di tanti interessi.