Cimia vuota e interconnessione Disueri fuori uso, agricoltura in ginocchio: “Musumeci ci riceva”

Gela. Tanti operatori locali non sanno ancora se potranno svolgere la prossima campagna agraria. Senza acqua nell’invaso Cimia, tutto diventa inutile. “Sappiamo che il presidente della Regione Nello Musumeci sarà in città – dice Liborio Scudera dell’associazione “Produttori gelesi” – gli chiediamo di incontrarci. Da otto mesi, si susseguono i nostri solleciti per l’attivazione dell’interconnessine con la diga Disueri. E’ fuori uso e lo stesso presidente è stato informato. Ad oggi, nonostante le tante proteste, non abbiamo avuto alcuna risposta”. Senza interconnessione, che dovrebbe trasferire l’acqua da Disueri alla riserva di Cimia, nei campi è sempre più difficile lavorare. “E’ tutto a rischio – continua Scudera – senza interconnessione, l’acqua di Disueri finisce in mare e noi operatori rimaniamo senza risorse. Insieme all’associazione “Santa Maria” di Niscemi, abbiamo più volte protestato e invitato richieste di intervento. Fino ad ora, è stato tutto inutile”.