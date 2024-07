“Cimiteri chiusi per mancanza d’acqua una fake news”, Di Stefano: “Presto altri 100 loculi”

Gela. Il cimitero Farello e quello monumentale saranno regolarmente aperti sia sabato che domenica. Non risulta vera la notizia che circola sui social secondo cui i due cimiteri sono chiusi per mancanza d’acqua. Lo ha dichiarato il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha voluto in tal modo rassicurare i cittadini, preoccupati dalle voci circolanti in questi giorni, assolutamente non veritiere.