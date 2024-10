Cimiteri, sopralluogo commissione e amministrazione: “Sono previsti interventi urgenti”

A Farello, invece, il gravame più impellente riguarda proprio l’acqua che manca. “Bisogna risolvere prima possibile – aggiunge Giudice – per il resto, devo dire che ci sono interventi da fare in una delle aree limitrofe per evitare allagamenti nel caso di piogge”. L’amministrazione sta predisponendo un piano per lavori di manutenzione, pure in vista della celebrazione dei defunti. Al sopralluogo odierno hanno inoltre partecipato i consiglieri Orlando, Giorrannello e Guastella.