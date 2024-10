Cimiteri, urgente una manutenzione generale: partito l’iter per gli interventi

Gela. Manca un mese alla ricorrenza dei defunti. Le condizioni generali dei due cimiteri cittadini non sono del tutto soddisfacenti e gli interventi da effettuare non mancano. A risentirne è soprattutto Farello ma ci sono manchevolezze pure al monumentale. L’amministrazione comunale ha dato il via alle procedure per i lavori che serviranno a sanare le situazioni più urgenti. Sono stati individuati i tecnici comunali interni che si occuperanno di coordinare le varie fasi.