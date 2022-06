Cimitero Farello off-limits, sporcizia e condizioni igienico-sanitarie precarie

Anche i visitatori più temerari non possono fare altro che accelerare il passo e concedersi una visita lampo. Appena il tempo per essere catapultati in una vergognosa condizione di incuria e degrado che, sicuramente, non rende giustizia ad un luogo di culto e di memoria qual è il cimitero. A fare da cornice grigia di pensano i cestini traboccanti di fuori secchi e rifiuti, le erbacce che ricoprono parte dei gradini delle scale di accesso. Anche le poche panchine sono sporche mentre alcune scale per raggiungere i loculi sono rotte e inutilizzabili. Si spera in un intervento celere da parte dell’amministrazione comunale per garantire decoro a Farello anche oltre la commemorazione di “Tutti i santi”.