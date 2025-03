Cinquant’anni per il gruppo scout Agesci Gela 3

Gela. Cinquant’anni di avventure, formazione e servizio alla comunità: il Gruppo Scout AGESCI Gela 3 festeggia un traguardo storico, mezzo secolo di attività dedicate alla crescita delle giovani generazioni. Per celebrare questo importante anniversario, il gruppo ha organizzato un anno ricco di eventi e iniziative, con l’obiettivo di coinvolgere non solo gli scout attuali, ma anche ex membri, fondatori e tutta la comunità locale.

Il primo grande appuntamento si tè tenuto, venerdì 28 marzo, presso i locali della Parrocchia San Giacomo, sede storica del gruppo. L’evento ha rappresentato un momento speciale di incontro e condivisione tra generazioni a cui hanno partecipato i fondatori del gruppo, ex scout, capi storici e giovani che oggi portano avanti con passione i valori dello scoutismo.

Un’occasione per riflettere sul percorso fatto e sull’impatto che l’esperienza scout ha avuto nella vita di tanti ragazzi, oggi professionisti affermati che hanno condiviso le loro esperienze con le nuove generazioni. Un dialogo aperto per trasmettere il valore formativo e umano dello scoutismo, che da sempre insegna ai giovani l’importanza della responsabilità, del servizio e della crescita personale. Durante l’incontro è stato presentato un progetto di grande rilevanza per il futuro del Gruppo Scout AGESCI Gela 3 e per l’intera comunità: la realizzazione di una Base Scout.

L’obiettivo è quello di acquistare un terreno e creare un’area dedicata alle attività educative e all’avventura all’aria aperta, un luogo che possa ospitare non solo gli scout locali, ma anche gruppi provenienti da tutta la Sicilia e oltre.