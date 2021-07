Cinquantasette nuovi casi Covid, impennata preoccupante: curva sale a 269 positivi

Gela. Dopo la tregua, durata poco meno di un giorno, schizza nuovamente in alto la linea del contagio Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, sono cinquantasette i casi accertati, tutti in isolamento domiciliare. Asp dà notizia di un paziente ricoverato in degenza ordinaria e di due guariti. La curva compessiva dei positivi, in città, tocca quota 269.