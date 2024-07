Cinque chili di cocaina nella loro automobile, patteggiamento per una coppia di coniugi

La procura messinese aveva chiesto e ottenuto, per i due, il giudizio immediato. Gli investigatori hanno ritenuto, almeno in una fase iniziale, che marito e moglie abbiano agito in concorso con una terza persona, pare un esercente, a sua volta gelese (non raggiunto da misura restrittiva). L’attività è stata condotta dai militari della guardia di finanza.