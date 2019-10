Cinque idonei per guidare società rifiuti, Srr sceglierà con colloqui: 21 domande presentate

Gela. Bisognerà attendere la prossima settimana per avere il nome del manager, che si occuperà di guidare la nuova società in house, destinata a gestire l’intero ciclo dei rifiuti sul territorio. Il consiglio di amministrazione della Srr4 ha verificato i profili dei ventuno candidati. La rosa è stata ristretta a cinque. “C’è stato un ex aequo – dice il sindaco di Riesi Salvatore Chiantia che presiede la Srr – così, abbiamo deciso di effettuare colloqui con i cinque candidati ritenuti idonei”. Il confronto tra i componenti del cda, del quale fanno parte anche i primi cittadini di Butera e Delia, e i cinque potenziali manager si terrà lunedì prossimo. Probabilmente, già il giorno successivo ci sarà la scelta finale. L’incarico, stando all’avviso pubblico, durerà un anno e l’amministratore otterrà un compenso complessivo, lordo, di trentamila euro. La società in house, completamente controllata dalla Srr, avrà la gestione non solo del nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, ma anche della discarica Timpazzo e degli altri impianti del ciclo rifiuti. E’ stato l’assessore regionale Alberto Pierobon a spingere per un’accelerazione, che porti dall’attuale gestione dell’Ato Cl2 in liquidazione a quella della Srr4, che però non ha una struttura idonea per occuparsi direttamente degli impianti e per questo motivo è emersa la soluzione della società in house, che a breve dovrà dotarsi anche di personale. Da quanto emerge, nella rosa dei cinque ci sarebbe qualche professionista di altre regioni.