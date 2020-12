Cinque positivi al Covid in città, c’è un altro decesso: trentadue guariti

Gela. Scende in maniera drastica il numero di positivi al Covid in città, almeno nelle ultime ventiquattro ore. Sono cinque, tutti in isolamento domiciliare. A poche ore dal Natale, però, si registra un decesso di un paziente gelese, che era risultato positivo al virus. In totale, sono trentadue i guariti. Un altro paziente, positivo, è stato ricoverato in degenza ordinaria. Sul piano dei contagi, 6 a San Cataldo, 5 a Niscemi, 3 a Mazzarino, 2 a Butera, 1 a Caltanissetta e 1 a Riesi.