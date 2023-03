Cipollina, piano di caratterizzazione ambientale per le aree esterne: rup dovrà affidare incarico

Lo scorso anno, c’era stata la nomina di almeno un esperto esterno con il compito di occuparsi di queste procedure. Quattro anni fa, all’interno dell’ex sito di conferimento si sviluppò un incendio che causò danni. L’esperto riuscì a progettare il ripristino delle opere di chiusura e messa in sicurezza del sito e gli interventi di bonifica necessari per le aree a valle. Prima di tutto, però, sarà necessario caratterizzare l’area esterna e per questo motivo spetterà al funzionario comunale, individuato come rup, procedere con l’affidamento dell’incarico.