Cis e area di crisi, Greco e Inferrera: “Con ministeri per coordinare investimenti”

Gela. Come riportato ieri, il sindaco Lucio Greco e l’esperto Pietro Inferrera hanno avuto diversi incontri ministeriali, tra le altre cose a seguito della risoluzione della commissione industria del Senato, che ha approfondito le ragioni della totale stasi dell’area di crisi locale. Conferme in tal senso arrivano anche da Palazzo di Città. Gli incontri si sono tenuti negli uffici deu Ministeri per lo Sviluppo Economico e per il Sud. Il sindaco e Inferrera stanno monitorando da tempo il Contratto istituzionale di sviluppo, sul quale c’erano già state interlocuzioni, oltre che con la Regione, anche con il ministro per il Sud Mara Carfagna. Proprio sul Cis e sugli investimenti ha rilanciato la commissione industria del Senato.