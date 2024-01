Cis e area di crisi non decollano: ancora incognite in attesa di una svolta concreta

“Ad oggi, Invitalia, il soggetto gestore, ha ricevuto solo dieci domande, di cui otto in fase di istruttoria. Le altre due invece sono state rigettate, per una richiesta complessiva di 29,5 milioni di euro di agevolazioni e un incremento di addetti previsti di 48,5 unità di personale”, era riportato in una nota rilasciata dall’ufficio stampa del senatore che da tempo segue le vicende degli strumenti di finanziamento. Nel 2022, venne siglato un atto integrativo per prorogare la scadenza dell’accordo di programma per l’area di crisi fino all’ottobre del 2024. Anche in questo caso, tutto sembra salvo che ci sia celerità nelle procedure. Il bando è stato aperto a maggio scorso e le proposte di investimento potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Gli industriali locali, durante un incontro tenutosi lo scorso anno in presenza dell’assessore regionale Tamajo e dei referenti di Invitalia e Irsap, hanno chiesto a gran voce un’organizzazione più efficiente e un coinvolgimento del tessuto produttivo locale, che peraltro si trova ancora a fronteggiare le tante incognite dell’area Nord2 dell’ex Asi, ricompresa nella Zes ma sottoposta ad un regime di vincoli a sostegno della riqualificazione ambientale. “Qualità dell’abitare”, come annunciato dalla giunta, ha chiuso il percorso delle gare per mantenere i finanziamenti: il 2024 dovrebbe essere la fase piena dei cantieri a differenza di ciò che si è verificato con altre linee di finanziamento (potenzialmente recuperabili con la nuova programmazione 2021-2027). La tangenziale da oltre trecento milioni di euro è un’altra opera che dovrebbe partire nel corso di quest’anno. C’è stata l’assegnazione dell’appalto ma da allora, in linea ufficiale, non si è saputo molto di più. Altra opera rimasta avvolta nella coltre di incertezza e il polo tecnologico “Sinapsi”. Era stata annunciata una svolta prima dell’estate dello scorso anno. Al momento, non sono mai pervenute notizie ufficiali su un hub di innovazione tecnologica (da legare anche a Macchitella lab) che avrebbe dovuto drenare finanziamenti per circa dieci milioni di euro. Tra progetti chiusi, gare d’appalto e lavori (oltre a quelli di Eni che sta comunque garantendo il cronoprogramma ipotizzato), qualche certezza maggiore sembra esserci. Gli strumenti istituzionali però rimangono i grandi assenti in un territorio che ancora adesso, tra le tante voci non coperte, attende una struttura portuale perlomeno efficiente.