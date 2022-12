Cis, procedura ministeriale verso la chiusura: strumento per tentare rilancio investimenti

Gela. Nel pieno della crisi politica e con trattative difficili in corso, qualche spiraglio favorevole per il sindaco Lucio Greco e per il suo progetto amministrativo potrebbe arrivare, a giorni, direttamente dalle stanze ministeriali. Sembra infatti in dirittura d’arrivo il percorso del Contratto istituzionale di sviluppo. Avevamo già riferito che il ministro Raffaele Fitto stava definendo gli ultimi aspetti per il Cis del territorio locale. All’esponente del governo Meloni è stato affidato il dicastero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e Pnrr. Sul Cis, Greco punta ormai da tempo e la paternità politica di questo strumento è diventata oggetto di contesa nel corso della campagna elettorale per le regionali (è rivendicata dai dem). Il sindaco nei prossimi giorni è atteso in sede ministeriale. L’iter è in corso da tempo, seguito anche dall’ingegnere Pietro Inferrera, attuale manager Ghelas e già esperto in programmazione strategica. Quello dei prossimi giorni dovrebbe essere l’ultimo passaggio formale per definire l’atto. E’ uno strumento potenzialmente destinato ad inglobare più capitoli per lo sviluppo degli investimenti. Ad oggi, opzioni come l’accordo di programma e l’area di crisi sono andate avanti non seminando grandi opportunità a livello locale. L’accordo di programma è stato rifinanziato ma manca il nuovo bando per gli investimenti nell’area di crisi. Anche la Zona economica speciale non sta riservando, al momento, troppe opportunità per investimenti alternativi a quelli di Eni. Il Contratto istituzionale dovrebbe essere lo sprone più incisivo, già attivato in altre aree italiane, tutte caratterizzate da crisi piuttosto insistenti.