Cisl rafforza rappresentanza in città, Pellegrino responsabile comunale

Gela. La Cisl vuole dare ancora più spazio a territori come Gela e anche per questa ragione punta sui responsabili comunali. La scelta è ricaduta su Giuseppe Pellegrino. Sarà lui, già nei ranghi sindacali della Cisl, a fare da referente per le vertenze locali, sempre in stretto coordinamento con il gruppo dirigente. “Con questo nuovo progetto riorganizzativo – interviene il segretario generale Cisl Emanuele Gallo – vogliamo essere ancor più vicini alle iscritte e agli iscritti nonché a quanti hanno necessità di ricorrere ai servizi del nostro sindacato. La nomina di Giuseppe Pellegrino coincide anche con il potenziamento della sede storica della Cisl di via Generale Cascino, nella quale troveranno posto anche altre federazioni. “Con i nuovi e potenziati servizi – conclude Gallo – potremo dare ancor più risposte ai bisogni delle persone che stanno affrontando con difficoltà questo particolare momento d’incertezza economica e sociale. La Cisl vuole continuare a svolgere il suo ruolo di punto di riferimento della società continuando a mettere a disposizione interlocutori seri ed affidabili”.