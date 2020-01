Cisl sanità spinge per inquadramento operatori, “premiare la riqualificazione dei lavoratori”

Gela. La Cisl sanità provinciale punta ad ottenere l’inquadramento degli ausiliari che abbiano svolto la riqualificazione in Oss. Ieri, si è tenuta un’assemblea all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. L’obiettivo è il riconoscimento della progressione verticale, per gli operatori che ne abbiano i requisiti. “Con il decreto Madia, i dipendenti a tempo indeterminato in possesso dei requisiti – dicono i sindacalisti Cisl – hanno il diritto di aspirare ad un inquadramento giuridico ed economico più favorevole. Questa possibilità, che prevede una riserva del 20 per cento dei posti da mettere a concorso per questo personale, è stata recentemente accolta dal management dell’Asp di Caltanissetta, con la sottoscrizione del contratto integrativo aziendale”.