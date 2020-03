La città invoca la sua Patrona, fede e istituzione in preghiera contro il Covid-19

Gela. “Bisogna ripartire dalle cose semplici come il saluto con una stretta di mano. Anche questo oggi è negato per il pericolo di contagio da Coronavirus. Solo la fragilità ci porta a trovare i nostri limiti”. Sono queste le parole in omelia espressa da don Lino Di Dio durante una celebrazione eucaristica officiata solo alla presenza delle telecamere dei giornalisti locali e del sindaco Lucio Greco. Abbiamo seguito per voi la messa, proponendovela in diretta streaming e televisiva sul canale 647, consentendovi di partecipare e interagire tramite i social. Proprio voi avete postato messaggi di ringraziamento a tutti i medici, infermieri, forze dell’ordine impegnati in prima linea. Non sono mancati i ringraziamenti al sindaco e ai sacerdoti.

Nella chiesa del Carmine erano assenti, per un attimo, mascherine e guanti indispensabili a contenere un eventuale contagio.