“Città nel degrado”, Bennici contro “cura” Greco: “In campagna elettorale diceva che l’avrebbe ripulita”

Gela. La nuova amministrazione comunale fa fatica a rispettare gli impegni elettorali, con una città sporca e sotto la pressione di pericoli, come quelli causati dai randagi. E’ il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici a sottolineare come la “cura” Greco, fino ad ora, non abbia prodotto grandi risultati. “Se il buongiorno si vede dal mattino, non si può non constatare che purtroppo, pur essendo trascorsi quaranta giorni dall’insediamento del sindaco e della sua giunta, la città rimane nella sporcizia e nel degrado più assoluto. Moltissime zone continuano ad essere discariche abusive – dice Bennici – nel centro abitato si susseguono le segnalazioni di presenze inquietanti, dai ratti agli insetti. Eppure in campagna elettorale l’attuale sindaco aveva promesso con singolare determinazione che il primo atto sarebbe stato pulire la città”. Al consigliere non è piaciuto l’approccio dell’amministrazione comunale a vicende come quella del contrasto al randagismo.