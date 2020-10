Città nella morsa del Covid, altri otto positivi: gelese in rianimazione al “Sant’Elia”

Gela. Altri otto positivi al Covid sono stati riscontrati in città nelle ultime ventiquattro ore. In tre giorni, sono trentotto i pazienti che sono stati contagiati da coronavirus. Un altro paziente gelese, già ricoverato in malattie infettive al “Sant’Elia”, si è aggravato. Ora è in rianimazione. Nello stesso reparto è deceduto un paziente giunto da fuori provincia.