Città nella morsa del Covid, ambulanze da Acate: Greco, “è un bollettino di guerra”

Gela. L’emergenza Covid in città continua a preoccupare. “Oggi abbiamo dovuto perfino far arrivare ambulanze da Acate”, ha detto il sindaco Lucio Greco, durante un incontro con gli ambulanti del mercato settimanale, che rimane fermo. Sempre nelle scorse ore, un paziente, colpito da ictus, è risultato positivo al Covid e i sanitari dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, dopo averlo intubato, hanno disposto il trasferimento al “Sant’Elia” di Caltanissetta. Il quadro clinico è grave. Greco parla di “vero e proprio bollettino di guerra”. Ha segnalato gli assembramenti di domenica scorsa direttamente al prefetto di Caltanissetta Cosima Di Stani. “Tolleranza zero vero chi non rispetta i protocolli e le chiusure imposte dalle ordinanze”.