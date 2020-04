In città nessun nuovo paziente covid-19 da 9 giorni, al “Sant’Elia” un decesso

Gela. La città tira un sospiro di sollievo. Per il nono giorno consecutivo non si sono registrati casi di pazienti positivi al covid-19. Anzi, un altro è completamente guarito per complessivi 9 pazienti del nisseno in quarantena a domicilio (guariti n.5 a Caltanissetta, n.1 a Gela, n.1 a Marianopoli, n.2 Serradifalco, n.1 a San Cataldo). Sono, attualmente, 19 i casi registrati a Gela. Di questi, oltre a quello guarito, 18 sono ancora in cura. Un paziente è ricoverato a Modica, 4 in Malattie infettive al presidio ospedaliero “Vittorio Emnauele” e 13 in cura presso i propri domicilii.