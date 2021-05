“Città piombata nell’oscurantismo di Greco”, Bennici: “Serve alternativa al declino”

Gela. Uno scontro istituzionale tra Asp e amministrazione comunale che viene visto come pericoloso e fuori luogo, soprattutto alla luce dell’attuale situazione d’emergenza che vive la città. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Sandra Bennici non prende le difese né della giunta né del management di Asp. Allo stesso tempo, fa capire che la situazione rischia di degenerare ancora di più. “Certo, tutti responsabili, dall’amministrazione comunale che non ha saputo garantire i giusti controlli e prendere posizioni forti quando si parlava di scuole, fino all’Asp che avrebbe dovuto già potenziare alcuni uffici come lo Spemp, con il direttore Iacono e il suo staff che pur lavorando instancabilmente e in modo eccellente non riescono a far fronte alla crescente mole di lavoro. Responsabili anche la superficialità e il menefreghismo dei cittadini, che continuano a non rispettare i protocolli anti-Covid e molti non vogliono vaccinarsi. Lo scontro istituzionale al quale assistiamo – dice Bennici – tra i protagonisti che dovrebbero garantire la nostra salute, ovvero il sindaco e la Direzione generale dell’Asp, non aiuta perché viene a mancare la fattiva e necessaria collaborazione per la soluzione delle criticità, proprio in questo gravissimo momento sanitario per la nostra città. La tutela della salute dei cittadini è prioritaria. Il sindaco non può andare allo scontro anche con l’Asp. E’ tenuto a creare un clima cordiale e costruttivo per favorire la collaborazione nella soluzione delle criticità, che oggi mettono a rischio l’economia cittadina colpita da tante avverse situazioni”.