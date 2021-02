“Città può diventare sede distaccata della Kore”, Di Stefano: “Occasione imperdibile”

Gela. Il progetto è sostenuto dall’amministrazione comunale, insieme ad Eni, a Sicindustria, alla diocesi di Piazza Armerina e alla Kore di Enna. Non solo il corso di ingegneria ambientale da avviare in città, come confermato negli scorsi giorni dal presidente di raffineria Francesco Franchi, ma anche la possibilità che Gela diventi un polo distaccato dell’università ennese. Lo spiega l’assessore Terenziano Di Stefano. “Dalla seria sinergia per il territorio non possono che nascere buone cose. Il nascente corso universitario di ingegneria ambientale che l’università Kore di Enna, unitamente a questa amministrazione, ad Eni, a Sicindustria e alla diocesi di Piazza Armerina, è l’inconfutabile prova che spendersi per il proprio territorio equivale a convogliare le proprie forze, tra le altre cose, nella creazione di opportunità nuove. L’accordo circa la nascita di un polo universitario in città, nella struttura di Macchitella lab avrà, a cascata – dice Di Stefano – il merito non solo di consentire ai giovani universitari di intraprendere un percorso di studi nella propria città ma, agli occhi più attenti, non sfuggirà il connesso effetto trascinatore di consentire alla città di ambire a diventare un polo distaccato dell’università Kore, così compiendo quel salto culturale, economico e sociale che questo territorio chiede e del quale è certamente degno”. Per Di Stefano, come sottolineato anche dal segretario confederale della Cisl Emanuele Gallo, è un’occasione importante.