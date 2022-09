Città senz’acqua da giorni, emergenza in tanti quartieri: l’ennesima estate di passione

Gela. Tanti quartieri a secco da giorni e l’ennesimo disservizio idrico, con la sospensione delle forniture ai serbatoi Macchitella e Caposoprano, ha aggravato l’emergenza. In città, il copione si ripete uguale, come sempre. Siciliacque e Caltaqua non riescono ad assicurare piena efficienza e del resto non l’hanno mai fatto. Le bollette idriche continuano ad essere pesantissime ma l’acqua non arriva per giorni. In alcune zone, come in via Cicerone a Caposoprano, non c’è erogazione da circa otto giorni.