Città senz’acqua, Greco ha scritto a Caltaqua e Siciliacque: “Ripristino? Non c’è da esultare”

Gela. Il sindaco Lucio Greco ha inviato una missiva urgente a Caltaqua e Siciliacque per denunciare le vibranti e legittime proteste da parte della cittadinanza gelese, lasciata ancora una volta con i rubinetti a secco in questi giorni di caldo estremo, con tutti i problemi e i disagi che ne conseguono, anche per la salute e l’igiene pubblica. “Chiedo l’urgente attivazione di quanto necessario per il normale ripristino dell’erogazione, assicurando, nelle more, l’utilizzo di autobotti e mezzi alternativi in grado di garantire anche un minimo quantitativo di acqua per le esigenze della vita quotidiana”, si legge in un passaggio della lettera, alla quale, poche ore dopo, è arrivata risposta da parte di Siciliacque. Nel comunicato, la società rende noto di stare gradualmente riattivando la fornitura idrica ai serbatoi di Caposoprano e Montelungo e che domani, mercoledì 6 luglio, in mattinata l’acqua tornerà nelle zone h24 di Caposoprano basso, Scavone basso, Fondo Iozza e Marchitello; in tarda serata sarà ripristinata l’erogazione anche nelle zone alte di Caposoprano, San Giacomo, Scavone e Manfria.