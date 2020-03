“Città smarrita e senza guida”, centrodestra: “Presidiare uscite e più posti terapia intensiva”

Gela. Con l’aumentare dei contagi da Coronavirus anche in Sicilia, in città l’allarme è ormai costante. Il sindaco Lucio Greco, negli ultimi giorni, ha assunto una serie di provvedimenti, in raccordo con la prefettura di Caltanissetta, ma secondo il gruppo di centrodestra bisogna fare ancora di più. “Non vogliamo creare allarmismo più di quanto ce ne sia ma nelle prossime due settimane è previsto il picco dei contagi anche in Sicilia – dicono i consiglieri di Avanti Gela, Lega e Fratelli d’Italia – il nostro sistema sanitario è fragile in situazioni di normalità figuriamoci quello che succederà quando bisognerà affrontare la vera emergenza”. Il decalogo stilato dal centrodestra e rivolto al sindaco prevede anzitutto di “presidiare le uscite della città e verificare quanti dal nord Italia ritornano obbligandoli alla quarantena, così come suggerito da Fratelli d’Italia nei giorni scorsi”. C’è la necessità, inoltre, di “aumentare il numero delle forze di polizia e il pattugliamento al fine di garantire e innalzare i livelli di sicurezza su tutto il territorio. I rischi di rapine e di sciacallaggio in un contesto come questo aumentano in misura esponenziale”.