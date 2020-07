Città solidale, Sicindustria risponde ad appello: “Regaliamo sedia job a Ciccio”

Gela. L’appello pubblico lanciato per il piccolo Francesco Cavaliere è stato subito accolto. Gli imprenditori di Sicindustria Caltanissetta doneranno una sedia job, che gli consentirà di arrivare in mare. Il reggente dei confindustriali Gianfranco Caccamo, dopo aver saputo della vicenda, si è immediatamente attivato. “Stiamo ordinando la sedia e la vogliamo regalare a questo bambino e alla famiglia”, ha spiegato Caccamo. L’imprenditore e l’organizzazione che rappresenta si schierano con Ciccio, dandogli la possibilità di arrivare in spiaggia e fare il bagno, come ha chiesto la famiglia, che senza arenili attrezzati si è trovata nell’impossibilità di assicurargli il mare.