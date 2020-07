“Città sporca”, amministrazione pensa a più turni di raccolta rifiuti: servono fondi

Gela. Prima di tutto, bisognerà trovare i fondi. L’amministrazione comunale, però, è intenzionata a chiedere un rafforzamento dei turni di raccolta dei rifiuti in città. E’ emerso nel corso di un incontro, tenuto a Palazzo di Città, tra il sindaco e i rappresentanti del settore food. C’erano anche Rocco Pardo (per Confesercenti) e Paolo Grimaldi (Fipe-Confcommercio). Il vetro verrebbe ritirato ogni giorno, una giornata in più per la plastica (domenica) e un turno in più per l’indifferenziato (venerdì ma solo per i lidi). Agli esercenti è stato chiesto di conferire entro le 3 del mattino, così da favorire la raccolta, senza che i sacchi permangano lungo le strade.