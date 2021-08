“Città sporca e ingombranti per strada”, Giudice: “Cittadino paga ma non c’è servizio”

Gela. Una città sporca e anche i rifiuti ingombranti non vengono raccolti. Il consigliere comunale Paola Giudice prende spunto da quanto accaduto nelle ultime ore, per rinnovare tutti i suoi dubbi sulla gestione del servizio rifiuti. “Per anni, tanti sindaci hanno annunciato la modifica del capitolato che regola la raccolta rifiuti in città. Modificare il capitolato nel senso di migliorarlo è essenziale, oltre che urgente, ma nel frattempo la città può essere una grande discarica a cielo aperto? Non è normale – dice – non pulire le strade e non è normale non avvisare i cittadini che si sono prenotati per il ritiro degli ingombranti e dopo mesi di attesa non si ritira nulla. Non è normale che i mobili, che dovrebbero essere ritirati, stanno arrivando al quinto piano di ogni palazzo. È tutto assurdo, oltre che costoso per le tasche di ogni cittadino”. Sugli ingombranti, Giudice individua un’evidente falla del servizio.