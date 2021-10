“Città sporca”, opposizione in aula: Licata risponde, da Ghelas e fino ai randagi

Gela. Dalla pulizia della zona di contrada Giardinelli e fino al servizio per i randagi. I consiglieri di Lega, Movimento cinquestelle e Pd, Emanuele Alabisio, Alessandra Ascia e Virginia Farruggia, hanno portato in aula consiliare le loro interrogazioni. Alabiso ha espresso un’altra critica plateale ad un’amministrazione comunale che non è ancora riuscita ad imprimere vera consistenza alla pulizia della città. L’assessore Giuseppe Licata ha parlato di una particolare attenzione concentrata su Giardinelli, ma con difficoltà nell’assicurare gli interventi. Tekra ha iniziato a dare seguito all’ordinanza del sindaco ma manca lo spazzamento delle strade. Per Ascia, invece, serve fare chiarezza sulle attività di Ghelas sul verde pubblico. Licata ha spiegato che la municipalizzata deve fare i conti con personale sempre più ridotto numericamente. La dem ha toccato la vicenda degli sfalci di potatura, lamentata dai residenti di Macchitella.